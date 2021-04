Le médecin et juriste Jean-Pierre Restellini a inspecté les prisons européennes pour tenter de les humaniser. Il raconte ce périple dans «Carnets de route». Un récit qui commence en Suisse.

Jean-Pierre Restellini, ancien médecin cantonal genevois, est l’auteur de nombreux rapports sur le système carcéral en Suisse et à l’étranger.

Jean-Pierre Restellini, ancien médecin cantonal genevois, est l’auteur de nombreux rapports sur le système carcéral en Suisse et à l’étranger.

Jean-Pierre Restellini est un médecin inspecteur de prisons en Suisse et en Europe. Il a passé une grande partie de sa vie à visiter ces lieux de détention pour tenter d’en améliorer les conditions de vie. À l’âge de 67 ans, cet ancien médecin cantonal genevois a écrit ce qu’il a vu et entendu dans «Carnets de route», un livre publié aux Éditions Baudelaire. Le récit met en lumière le manque de moyens pour soigner les détenus qui souffrent de troubles psychiques. Cette carence touche aussi la Suisse.

En Suisse et en Europe, les prisons regorgent de détenus perturbés qui ne reçoivent pas les soins appropriés.

La prison fonctionne un peu comme un entonnoir. Elle rassemble entre quatre murs des personnes – je les appelle les cabossés de la vie – qui ne fonctionnent pas bien dans leur tête. Je parle de troubles au sens large du terme. J’inclus ceux qui souffrent d’une addiction – considérée comme une pathologie qui doit être prise en charge au plan mental – et ceux qui présentent des troubles graves de la personnalité. Ces derniers représentent aujourd’hui un prisonnier sur deux. Je me souviens d’un rapport en France qui expliquait que le 80% des prisonniers avaient un passé psychiatrique. Il y a encore peu, ces malades étaient considérés comme des criminels psychopathes qu’il fallait punir, un point c’est tout. Cette vision commence à changer. Il ne faut plus simplement sévir, mais tenter de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là.