Portrait de Ganesh Geymeier – Un prix culturel vaudois au souffle voyageur À l’écoute du son intérieur, le saxophoniste est aussi introspectif qu’expressif. Boris Senff

Le saxophoniste Ganesh Geymeier ou le voyage comme quête de soi. CELLA FLORIAN/VQH

La musique invite au mouvement et la vie du saxophoniste Ganesh Geymeier est traversée de ces déplacements qui ouvrent de nouveaux horizons mais brouillent aussi parfois les repères. À commencer par son nom, qui lui vient pour moitié d’une mère malaisienne d’origine indienne et d’un père allemand, descendant de Prusse orientale, plus précisément de Kaliningrad. Le prénom d’une divinité, rien que ça…