Coupable. Son crime? Avoir refusé de se taire. L’opposant russe Vladimir Kara-Murza, récompensé ce lundi par le Prix des droits de l’homme Vaclav Havel du Conseil de l’Europe, a été appréhendé à Moscou en avril pour avoir critiqué l’offensive en Ukraine. Cet ancien journaliste de 41 ans a d’abord été inculpé pour diffusion de «fausses informations» au sujet des forces armées. Puis, trois mois plus tard, pour ses liens avec une organisation étrangère jugée «indésirable».

Pas suffisant pour le maintenir longtemps derrière les barreaux, a sans doute estimé la justice du pays de Poutine, qui a sorti un nouveau chef d’inculpation de son chapeau la semaine dernière. Ce proche du politicien Boris Nemtsov, assassiné au pied du Kremlin en 2015, est désormais accusé de «haute trahison». De quoi l’expédier pour 20 ans ou plus en colonie pénitentiaire.

«Je ne sais pas si nous sommes courageux. Mais nous ne voulons pas être complices des crimes d’un régime qui prétend parler au nom de notre pays.» Vladimir Kara-Murza, opposant russe

Notre première rencontre a eu lieu dans la Cité de Calvin, à l’occasion de la remise du Prix du courage qui lui a été décerné par le Geneva Summit en 2018. Ce jour-là, cet infatigable activiste qui vit entre les États-Unis et la Russie avait pourtant les traits tirés. Jet-lag? Pas vraiment. Vladimir Kara-Murza avait du mal à se rétablir de son empoisonnement survenu quelques mois auparavant dans la capitale russe. Le deuxième en deux ans. Comme le militant anticorruption Alexeï Navalny, il s’en est sorti après un coma artificiel prolongé. Le Novitchok, le poison de la guerre froide, est une arme redoutable.

Mais pour l’un comme pour l’autre, et au grand dam du FSB (ex-KGB), ce puissant agent innervant n’a pas réussi à neutraliser leur détermination. «Ne plus aller en Russie serait le plus grand cadeau que nous, l’opposition, pourrions faire au régime de Poutine. Je ne l’envisage pas une seconde même si notre travail comporte des risques», m’expliquait-il au lendemain de la tentative d’homicide de son camarade de lutte. «Et Alexeï rentrera aussi dès qu’il le pourra. Notre place est en Russie», avait-il ajouté. Les deux hommes ont tenu parole.

Rentrer, pour lutter

À peine remis sur pied, Navalny a quitté Berlin pour regagner son pays. Il a été interpellé le jour où il a débarqué à l’aéroport de Moscou, le 17 janvier 2021. Depuis, il n’a plus revu la couleur du ciel. Kara-Murza, lui, a pu retourner en Russie sans être trop inquiété. Une fois, mais pas deux. Arrivé juste après le déclenchement de «l’opération militaire spéciale» du Kremlin, il a tout juste eu le temps de manifester sa désapprobation avant de finir au trou.

Il voulait rentrer pour lutter auprès des siens et pour montrer au monde que le peuple russe n’est pas tout entier derrière le Kremlin. «Je ne sais pas si nous sommes courageux. Mais nous ne voulons pas être complices des crimes d’un régime qui prétend parler au nom de notre pays. Nous refusons de vivre dans le mensonge. Et, comme Soljenitsyne l’a écrit, lorsque suffisamment d’entre nous choisiront de renoncer à ces mensonges, cela mettra fin à leur existence.» Vladimir Kara-Murza a perdu sa liberté de mouvement. Mais, n’en déplaise à Vladimir Poutine, rien ni personne ne pourra entraver sa liberté de penser.

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie. Plus d'infos

