Patrimoine vaudois – Un prix pour la mémoire de l’archéologue Gilbert Kaenel Décédé en février 2020 à l’âge de 70 ans, l’ancien directeur du musée cantonal et figure de l’archéologie vaudoise donne son nom à un prix de la Société académique destiné à encourager la recherche. Erwan Le Bec

Gilbert Kaenel, Musée cantonal d’archéologie, photo Magali Koenig, enquête photo Vaud 2000. TDG

Il en aurait sûrement un peu rougi en haussant les épaules. Décédé il y a maintenant un an, Gilbert Kaenel, dit «Auguste», figure de l’archéologie vaudoise, sera honoré dans un prix annuel décerné par la Société académique vaudoise. D’une valeur de 10’000 francs, ce prix a pour but d’encourager la recherche archéologique, que ce soit via des articles ou des publications faisant avancer nos connaissances.

«Gilbert Kaenel était un chercheur inlassable, sur toute une série de domaines, c’est une façon de perpétuer sa mémoire. Ce prix pourra donner de la visibilité à des études importantes et de grande qualité, en les faisant par exemple connaître au public», réagit son successeur à la tête du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lionel Pernet, également président du jury.

L’idée émane de la Société académique, dont Gilbert Kaenel était également membre. Ce spécialiste de l’âge du fer, connu au niveau européen, avait fait autant pour le grand public et la médiation que pour la science, avec notamment les Cahiers d’archéologie romande, qui constituent encore aujourd’hui la principale publication des connaissances en la matière. Signe de l’héritage multiple du personnage vaudois, le prix, s’il est réservé aux auteurs issus de l’UNIL, est destiné à couronner les meilleurs résultats issus de tous les domaines de l’archéologie.