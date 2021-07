District de Morges – Un pro de l’économie pour piloter l’association régionale Fort d’une carrière bien remplie, notamment chez le géant Nestlé, Olivier Bailly doit incarner un virage moins politique et se montrer plus proche des entreprises au sein de l’institution qui fédère les communes. Cédric Jotterand

Olivier Bailly a repris le gouvernail de l’Association régionale Cossonay-Aubonne-Morges depuis le 1 er mai avec l’ambition de se montrer encore plus proche des entreprises du district de Morges. Florian Cella

En 2009, avec la fusion des districts et le regroupement des associations régionales dicté par la nouvelle Constitution vaudoise, tout était à créer dans la désormais très grosse entité morgienne (plus de 60 communes au départ), où la collaboration n’allait pas de soi. En misant à l’époque sur l’enthousiasme d’Oscar Cherbuin, un ancien syndic de Colombier, ses anciens collègues avaient trouvé le parfait couteau suisse pour bâtir une entité à qui l’on a reproché au fil du temps un périmètre un peu flou mêlant tourisme, économie, mobilité, gravières, sport, terroir dans une hiérarchie peu claire.

Les élections, entre retraits annoncés et quelques surprises, vont provoquer un changement complet à la tête de l’association et celle-ci est désormais pilotée par un nouveau directeur, Oliver Bailly, un licencié HEC au riche parcours, notamment dans des filiales de Nestlé, avant de diriger sa propre entreprise active dans les études de marché.

Un bureau à Littoral Parc

Un profil plus économique que politique qui répond à une certaine logique. «Nous avons un potentiel impressionnant dans cette région avec des acteurs de premier plan dans certains domaines tout comme de petites PME qui la font vivre depuis des décennies. Nous n’avons peut-être pas suffisamment exploité cet axe, notamment via notre plateforme économique qui doit les mettre davantage en rapport et favoriser les échanges. Raison pour laquelle nous allons ouvrir un bureau à Étoy, là où se trouvent de nombreuses entreprises dans le périmètre de Littoral Parc, afin d’être plus proches d’elles que nous le sommes à Cossonay, où le siège va bien entendu rester.»

Notre rôle est de transformer les idées des communes en projets concrets.» Olivier Bailly, directeur de l’Association régionale Aubonne-Cossonay-Morges

Comme l’a souvent dit son président Georges Rime (le syndic de Cossonay passera le témoin cet automne), l’ARCAM «doit se concentrer sur des objectifs plus ciblés», une vision qui convient très bien au nouveau directeur. «Le comité, constitué d’élus, doit donner les pistes stratégiques qu’il entend voir se concrétiser, en plus de trier les idées qui remontent des communes ou parfois de privés. C’est là que les compétences de notre équipe d’une dizaine de collaborateurs doivent s’exprimer en donnant vie à ses projets dans une optique régionale, afin que celle-ci bénéficie des retombées. C’est là notre rôle essentiel.»

Économie et tourisme

Parmi les axes principaux, l’économie arrive en tête, mais celle-ci est désormais indissociable de la mobilité et désormais de l’énergie. Le tourisme, qui se développe chaque jour un peu plus dans le district, s’inscrit également dans cette logique et figurera au rang des priorités du directeur qui portera également le costume de délégué à la promotion économique. «Nous avons tout à gagner à être solidaires sur notre territoire et à mutualiser des réalisations en passant par l’ARCAM, la mutualisation des coûts rendant possible ce qu’une commune ne pourrait assumer en restant seule.»

