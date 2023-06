Décès de Mike Ben Peter – Un procès ultrasensible pour la police de Lausanne Six agents seront jugés dès le 12 juin pour homicide par négligence. En 2018, un homme était mort à la suite de son interpellation. L’usage du plaquage ventral sera au cœur des débats. Chloé Din

Le 10 mars 2018, quelques jours après la mort de Mike Ben Peter, des centaines de manifestants étaient descendus dans les rues de Lausanne. ODILE MEYLAN

C’est un procès très attendu – et extrêmement sensible – qui se tiendra à Renens le 12 juin prochain. Six policiers devront répondre d’homicide par négligence, pour la mort de Mike Ben Peter. C’était il y a cinq ans, le 28 février 2018. Ce Nigérian de 40 ans, sans statut de séjour, avait été interpellé à Lausanne lors d’une action antidrogue menée par la police municipale. Maîtrisé par les agents alors qu’il se débattait, il avait fait un malaise avant de décéder le lendemain au CHUV.

Les causes de ce décès et la responsabilité des policiers seront au cœur des débats, qui ont déjà été très vifs. Plusieurs manifestations ont été organisées pour dénoncer une affaire que plusieurs groupes militants et partis locaux jugent emblématique des violences policières. À l’approche du procès, ils descendront encore une fois dans la rue ce samedi 3 juin.

Technique controversée

La pratique controversée du plaquage ventral se trouvera en ligne de mire lorsque les six policiers seront sur le banc des accusés. Comme l’indique l’acte d’accusation, ils ont placé Mike Ben Peter face contre terre, les jambes repliées, avec des phases de compression thoracique, jusqu’à ce qu’il subisse un arrêt cardiorespiratoire. Le Ministère public relève en outre qu’ils étaient formés et conscients du risque vital associé à un maintien dans cette position.

Pour l’avocat de la famille, Me Simon Ntah, les faits devraient être qualifiés d’homicide par dol éventuel: tout en sachant qu’ils mettaient en risque la vie de Mike Ben Peter, les policiers se seraient accommodés d’une issue fatale. Les avocats de ces derniers ont annoncé de leur côté qu’ils plaideront l’acquittement et mettent en avant les deux expertises médico-légales réalisées dans cette affaire. Selon eux, toutes deux concluent qu’il est impossible de prouver que le plaquage ventral a causé la mort de Mike Ben Peter.

Entre ces deux fronts, le Ministère public, lui, a retenu l’homicide par négligence, qui peut être puni par 3 ans de prison au plus.

