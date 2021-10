Clash à l’université – Un prof d’uni est accusé de machisme autoritaire Des étudiantes de l’Université de Berne mettent en cause le professeur et biologiste Raphaël Arlettaz pour son style trop brusque. Son employeur le défend, mais écrit qu’un «sexisme subtil» a pu régner dans son laboratoire. Sylvain Besson

Raphaël Arlettaz dans son bureau de l’Université de Berne. Daniel Rihs/13 Photo

Raphaël Arlettaz a le cuir épais, et il en a bien besoin. Depuis des années, ce biologiste médiatique harcèle les chasseurs valaisans et les autorités du canton, dénonçant le braconnage du lynx, les safaris aux bouquetins, la chasse au grand tétras… Son militantisme lui a valu de violentes attaques: matériel photo vandalisé, articles de presse venimeux, enquête à son encontre du Service cantonal de la chasse.

Mais cette fois le coup contre Raphaël Arlettaz vient de son propre camp. Plus précisément de ses étudiantes et étudiants de l’Université de Berne, où il est professeur depuis vingt ans. L’affaire illustre à quel point les questions de genre et de pouvoir sont devenues sensibles au sein des universités suisses.