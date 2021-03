Conseil communal d’Échandens – Un projet de quartier de 200 habitants renaît de ses cendres Refusé en 2018 par le Conseil communal, le Plan partiel d’affectation Grand-Pré a finalement passé le cap lundi soir. Raphaël Cand

Une vingtaine d’appartements prévus dans le plan de quartier seront automatiquement proposés à des prix abordables. DR

Le Conseil communal d’Échandens retourne sa veste. Deux ans après avoir refusé le Plan partiel d’affectation Grand-Pré, les élus l’ont finalement approuvé lundi soir. Si l’objet n’a pas été modifié d’une seule virgule, les propriétaires et promoteurs ont entre-temps pris des engagements par écrit. Ils ont garanti par le biais d’une convention qu’un minimum de 18 et 20 appartements seront respectivement destinés à la location à prix abordables et adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Les énergies fossiles seront par ailleurs exclues du projet et aucune superstructure ne sera installée sur les toitures plates des bâtiments, à l’exception de panneaux solaires. Une démarche inhabituelle qui a porté ses fruits puisque les élus ont validé le préavis à 29 voix pour, 18 contre et 4 abstentions.