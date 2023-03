Violence domestique en Suisse – Un projet de surveillance électronique sur le point d’être approuvé Le dispositif, toujours en phase d’essai, consiste à surveiller les délinquants et les victimes potentielles par GPS afin de lutter contre les violences domestiques.

La surveillance GPS des délinquants et des potentielles victimes pourrait faire diminuer les actes de violences domestiques (photo d’illustration). JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

Les cantons sont en passe d’approuver un projet pilote de surveillance électronique pour lutter contre la violence domestique. Tant les auteurs que leurs victimes potentielles pourraient être suivis par GPS.

Le projet pourrait être lancé dès le printemps si le comité de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) l’approuve lors de sa séance vendredi prochain.

Plusieurs cantons prévoient de tester la surveillance électronique (Electronic Monitoring, EM) des délinquants et des victimes potentielles dans le cadre d’essais pilotes. L’association Electronic Monitoring a confirmé dimanche à Keystone-ATS l’information de la NZZ am Sonntag.

Dans le cadre de l’essai pilote, les victimes potentielles recevront, si elles le souhaitent, leur propre appareil numérique. Celui-ci ressemble à un téléphone portable un peu encombrant, avec un petit écran et une fonction de vibration.

L’appareil de la victime et celui de l’auteur doivent être localisés en permanence par GPS et comparés. S’ils se rapprochent trop l’un de l’autre, les autorités et la victime recevront un message d’alerte.

ATS

