Les citoyens de Montreux s’apprêtent à voter sur un projet ambitieux, porteur de solutions de logements, de places de crèches et de création d’emplois.

Les opposants, eux, n’y voient que du béton, un projet sans âme, alors que bien au contraire c’est l’âme de Montreux qui pourrait perdurer en accueillant des familles avec une mixité sociale remarquable, un accès multimodal et finalement une garderie et des commerces bienvenus dans notre commune.

Ce projet en ossature bois qui prévoit un approvisionnement énergétique 100% renouvelable représentera un quart de la surface de la parcelle, le solde de la surface restera des extérieurs végétalisés avec la plantation de 44 arbres d’essences locales et la châtaigneraie sera préservée. Ainsi, ce projet 2000 watts répond à un objectif et à un défi commun à l’ensemble de notre population, à savoir la préservation des ressources énergétiques disponible durablement.

Le développement de Montreux, actuellement à l’arrêt sans plan général d’affectation (PGA) en vigueur, pourrait, grâce à ce projet, répondre à une demande de logements abordables afin que tout un chacun puisse se loger dans cette commune. Les opposants au projet mentionnent 3000 logements disponibles sur notre commune? C’est faux! Ne faisons pas croire à la population que ces résidences secondaires sont des logements disponibles. Aucune base légale (heureusement) ne permet l’expropriation en Suisse et le droit à la propriété ne peut pas être abrogé par de simples arguments populistes et mensongers dans une campagne de votation.

L’emplacement des Grands-Prés, qui fait l’objet d’un Plan partiel d’affectation entré en force sans oppositions en 2018, est stratégique. Bien desservie par les transports publics, facilement accessible, insérée dans une zone d’habitation, cette parcelle constitue une bonne solution face au problème lancinant du manque de logements abordables à Montreux.

Dès lors, profitons de cet emplacement idéal proche des transports publics, des différents axes routiers et protégeons d’autres parcelles de notre commune. L’étude de notre futur PGA, plan qui permettra de mener des réflexions sur l’aménagement global de notre commune, nous donnera l’occasion de garder des zones de verdure (plus de la moitié du territoire communal), dans des lieux propices sur notre belle commune.

L’alliance exceptionnelle des partis politiques autour de ce projet, à savoirs les Socialistes, les Vert’libéraux, une partie des Verts et le PLR, prouve que ce projet, soumis au vote populaire le 18 juin prochain, répond à l’ensemble des diverses visions de notre société et du développement de notre commune. Le Conseil communal de Montreux a lui déjà prouvé son plein soutien à ce projet, avec plus de 80% des votes qui recommandent de refuser cette initiative.

