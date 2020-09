Drame de la rue Pré-du-Marché – «Un propriétaire peut être tenu responsable pénalement» Le père de la victime fait appel après l’acquittement du gérant en juin. Mais, selon lui, ce dernier ne devrait pas être le seul à être poursuivi. Spécialiste en droit pénal, Karim Raho livre son analyse. Camille Krafft

Drame En décembre 2018, une jeune femme a trouvé la mort dans cet immeuble de la rue Pré-du-Marché. Le Ministère public et les parties civiles font appel après l’acquittement du gérant en juin. Florian Cella/24 heures

En décembre 2018, une mère de famille de 29 ans est morte en raison de la rupture d’une paroi dans un immeuble lausannois. Le 17 juin dernier, le Tribunal de police a acquitté le gérant, prévenu d’homicide par négligence. Au moment de faire appel, le père de la victime répète qu’il aimerait voir également le propriétaire et les responsables de la régie sur le banc des accusés. Est-ce possible en théorie? Les réponses de Karim Raho, avocat et chargé d’enseignement à l’Université de Genève.