Pourquoi chercher ailleurs? – Un prosecco joliment fait chez nous La Cave de la Côte a produit un joli mousseux qui fait penser à la spécialité vénète. David Moginier

Le Bella Costa au milieu de la gamme mousseuse de la coopérative.

Occupé l’autre soir à préparer un spritz pour une invitée, j’ai songé à en faire quelque chose de local. Plutôt que de choisir l’amertume bitter de l’Aperol italien, j’ai sorti le nouveau quinquina morgien, le Stim’. Et plutôt qu’un prosecco d’origine transalpine, j’ai opté pour un mousseux voisin du quinquina, le Bella Costa de la Cave de la Côte, à Tolochenaz.

L’œnologue de la coopérative, Rodrigo Banto, a clairement visé le type de vin qu’est le prosecco. En Vénétie et au Frioul, on utilise traditionnellement le cépage glera pour produire ce vin effervescent, soit en méthode traditionnelle, soit en cuve close, voire pour certains bas de gamme en ajoutant du gaz à la mise en bouteille.

À Tolochenaz, on part de chardonnay et de doral pour obtenir ce mousseux qui, comme son inspirateur, garde une petite douceur en bouche. Au nez, on est sur la mirabelle, la pêche. La bouche est bien ronde, suffisamment fraîche pour faire presque oublier le sucre résiduel, avec des bulles fines et persistantes, et quelques notes d’agrume en finale.

Pas besoin donc de passer les Alpes en ces périodes de pandémie. D’autant que le prix est aussi serré que l’original. Il faut dire que la coopérative a une certaine expertise en vins mousseux à des tarifs sympathiques.

À côté de ce Bella Costa au nom ensoleillé, elle produit depuis longtemps un Auguste Chevalley Brut, le plus «champagne» du lot, avant d’y ajouter un Bleu Nuit davantage destiné aux jeunes, puis un Ô de la Côte basé sur un pur chardonnay et un B de la Côte tout joli tout bio.

