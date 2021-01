Procès à Lausanne – Un psychiatre face aux accusations d’ex-patientes Un professionnel lausannois est renvoyé pour viol suite à des faits survenus dans son cabinet après la fin des thérapies. Romaric Haddou DÉVELOPPEMENT SUIT

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne se penche, ce mercredi, sur le cas d’un psychiatre lausannois accusé de viol sur deux ex-patientes. La première, suivie entre 2006 et 2011 en raison d’un trouble de la personnalité borderline, a déposé une plainte. L’acte d’accusation porte sur plusieurs rapports sexuels, entre novembre 2014 et janvier 2015, dans le cabinet du prévenu, alors que la psychothérapie était considérée comme terminée. En détresse, la plaignante avait recontacté son ancien thérapeute. Celui-ci la recevait pour «des cafés» entre deux rendez-vous. La procureure Sandrine Chardonnens considère que le psychiatre a profité de la situation psychique de son ex-patiente, «du lien de dépendance fondé sur leur relation thérapeutique de longue date» et de «la figure paternelle et affectueuse qu’il symbolisait» pour abuser d’elle. Il est renvoyé pour viol, subsidiairement abus de la détresse.

La seconde patiente n’a pas déposé de plainte, mais le Ministère public évoque aussi des actes sexuels au cabinet après la fin de la thérapie, également «en profitant de la détresse psychique et du trouble de la personnalité borderline» de sa patiente. Un trouble qui vaut à celles et ceux qui en souffrent d’être envahis par d’intenses émotions, difficilement contrôlables.

«Il a profité de la détresse psychique et du trouble de la personnalité borderline de la plaignante […] ainsi que du lien de dépendance fondé sur leur relation thérapeutique de longue date.» La procureure Sandrine Chardonnens

Au-delà des qualifications pénales, ce procès soulève des questions de fond, notamment sur les relations que peut entretenir un médecin avec les patients en traitement ou après la fin du traitement. Sur ce point, comme rapporté par «24 heures», la procureure semble plus sévère que la commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine. Le psychiatre encourt jusqu’à dix ans de prison.