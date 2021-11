Dégustation de vin – Un P’tit Délire qui voit orange Les Perey, à Vufflens-le-Château, sortent chaque année une cuvée originale, comme ce chardonnay cuvé à la géorgienne. David Moginier

Solange, Tristan et Lucie Perey dans leur cave de Vufflens-le-Château.

Nos dernières bouteilles Ambitions viticoles Les Sother voient joliment rouge Dégustation de vin Un sauvignon de derrière les tilleuls Anniversaire Courseboux, alerte centenaire, en édition limitée Deux sœurs et un frère à la tête d’un domaine viticole, ce n’est pas si courant. À Vufflens-le-Château, Solange, Lucie et Tristan Perey ont repris le Domaine de la Balle, dans une famille arrivée dans la commune au XVe siècle. Si leur père, Michel, le gérait seul à l’époque, la reprise du Domaine des Abbesses, à Échandens, a permis de créer Perey Vins, et donc de faire vivre trois exploitants. À Vufflens, les quatre hectares se partagent entre blancs et rouges. À Échandens, 6,5 ha sont majoritairement plantés en chasselas, mais pas que…

Au final, six chasselas, quatre spécialités blanches, deux rosés, dix rouges, deux mousseux et un vin doux font un large catalogue. La fratrie se laisse donc aller chaque année à un P’tit Délire différent, des cuvées uniques. Sur le 2019, c’est du côté de la Géorgie qu’elle a regardé, avec un chardonnay vinifié en vin orange. C’est-à-dire que le raisin a été cuvé longuement, comme un vin rouge, pour extraire les tanins. Au nez, ça foisonne, fruits blancs, écorces d’orange, miel. En bouche, une belle fraîcheur autour de notes d’orange, de pêche, des tanins fondus, avant une finale élégante et longue. Attention, la cuvée est très limitée.

Sinon, leur Altesse est magnifique. Ce cépage savoyard qu’on nomme aussi roussette connaît ici une macération préfermentaire pour extraire au mieux les arômes. Il est ensuite vinifié en barrique. Il développe des arômes de fruits secs, d’amandes, de miel. La bouche garde sa fraîcheur, vive, avec une note d’abricot sec et un boisé bien maîtrisé.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. Plus d'infos @grizzlymog

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.