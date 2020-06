Porrentruy – Un puissant orage fait sauter des couvercles de canalisations Des couvercles de canalisations ont été projetés hors de leur logement après un fort orage qui a fait monter la pression des eaux. Un véhicule a été endommagé.

La police jurassienne a pu constater un accident peu banal à Porrentruy après un violent orage. KEYSTONE

Trois couvercles de canalisations ont été projetés dans les aires vendredi après-midi à Porrentruy (JU). L’incident s’est produit alors qu’un violent orage s’abattait avec de fortes précipitations sur la ville, explique dans un communiqué la police cantonale jurassienne.

Un des couvercles a sauté au moment où un véhicule passait, se coinçant sous le châssis du véhicule et endommageant fortement l´essieu arrière. Surpris par l´effet du choc, le conducteur a dévié de sa trajectoire et a fini sa course dans une barrière de jardin. Personne n’a été blessé dans l’accident.

Les employés d´une entreprise de génie civil et un entrepreneur forestier ont sécurisé les lieux peu après et ont rapidement pu remettre les bouches d´égout en place, évitant ainsi d´autres dommages.

( NXP )