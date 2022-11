Emplois en Suisse – Un quart de la main-d’œuvre travaille pour des multinationales Plus de 35’000 sociétés en Suisse, actives principalement dans le secteur manufacturier et le commerce, appartenaient à un groupe multinational fin 2021.

Le siège de Nestlé, multinationale suisse et l’un des principaux acteurs de l’industrie agroalimentaire de la planète, à Vevey en août 2018. KEYSTONE/Gaetan Bally

Fin 2021, un peu plus de 35’000 entreprises en Suisse appartenaient à un groupe multinational et occupaient 1,5 million de personnes, soit un quart de la main-d’œuvre du pays. Celles-ci travaillaient principalement dans le secteur manufacturier et le commerce, écrit vendredi l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Entre 2014 et 2020, l’importance relative des groupes multinationaux a légèrement augmenté, le taux de croissance de l’emploi dans cette catégorie s’établissant à 1,4% en moyenne, contre 0,8% pour l’ensemble de l’économie. En termes de nationalité, les multinationales sous contrôle suisse représentaient deux fois plus de postes de travail que celles en mains étrangères.

En revanche, les groupes étrangers ont généré un chiffre d’affaires de 1224 milliards de francs, soit le double de celui des acteurs sous contrôle suisse. Cela s’explique par la dominance des acteurs étrangers dans le secteur du commerce de gros, explique l’OFS.

Les multinationales du secteur manufacturier et du commerce comptent quelque 718’000 emplois, soit un peu plus de la moitié de cette catégorie d’entreprises, et représentent 80% de son chiffre d’affaires.

Entreprises allemandes en tête

Par ordre d’importance en termes d’emplois en Suisse en 2021, on trouvait en première position les entreprises allemandes (23,5%), devant les États-Unis (19,6%) et la France (14,4%). En termes de nombres d’entreprises, l’ordre était le même.

Enfin, la période entre 2014 et 2020 a vu l’émergence de la Chine parmi les multinationales présentes en terres helvétiques. Le nombre d’emplois est ainsi passé de 1848 à 9628.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.