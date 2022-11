Législature 2022-2027 – Un quart de milliard de baisses d’impôt pour les ménages Le Conseil d’État a présenté son programme d’action pour les cinq prochaines années. Baisses fiscales et défis climatiques font partie de ses priorités. Simone Honegger Jérôme Cachin

Le Conseil d’État présente son programme de législature 2022-2027. De g. à dr.: Vassilis Venizelos, Isabelle Moret, Rebecca Ruiz, Christelle Luisier Brodard (présidente), Nuria Gorrite, Frédéric Borloz et Valérie Dittli. PATRICK MARTIN

Le programme de législature 2022-2027 fait 90 pages. Le Conseil d’État y explique sa vision, énumère ses actions et déroule sa ligne financière. En arrière-fond, le contexte incertain, influencé par la guerre en Ukraine, l’inflation et les risques de pénurie énergétique, rend «difficiles» les prévisions, insistent les ministres. Trois axes principaux hiérarchisent la quarantaine de mesures: «liberté et innovation», «durabilité et climat» ainsi que «cohésion, proximité et agilité de l’État».