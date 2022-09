Fusion de communes – Un quart de siècle plus tard, Cudrefin et Champmartin ont digéré leur union Le 12 septembre 1997, les communes pionnières lançaient officiellement leurs fiançailles. C’était alors une première dans le canton. Sébastien Galliker

Il y a vingt-cinq ans, Claude Roulin et Francine Gäumann ont vécu de l’intérieur les premiers pas de la fusion entre Cudrefin et Champmartin. JEAN-PAUL GUINNARD

Fusion. Il y a un quart de siècle, le 12 septembre 1997, quand le Conseil général de Cudrefin donnait mandat à sa Municipalité de discuter fusion avec sa voisine de Champmartin, les habitants de la commune la plus septentrionale du canton de Vaud remettaient ce mot à l’ordre du jour cantonal. Depuis presque trente ans et l’union entre Romainmôtier et Envy, aucune fusion n’avait eu lieu dans le Pays de Vaud. Cette première avait alors lancé un mouvement qui semble un peu s’étioler.