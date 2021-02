Immunité de groupe – Un quart des Vaudois sont immunisés contre le coronavirus Une étude intermédiaire réalisée par Unisanté révèle que toutes les classes d’âge de la population vaudoise développent des anticorps contre le Covid-19.

Même si c’est toujours parmi les adultes de 20 à 40 ans que le virus circule le plus, l’immunité a augmenté dans tous les groupes d’âge. KEYSTONE

Les résultats préliminaires de l’étude SérocoViD menée par Unisanté sont révélateurs. Un Vaudois sur quatre a désormais développé des anticorps contre le coronavirus.

Même si c’est toujours parmi les adultes de 20 à 40 ans que le virus circule le plus, l’immunité a augmenté dans tous les groupes d’âge, y compris les aînés : 1/5 des personnes âgées de 65 à 75 ans et presque 1/3 des personnes de plus de 75 ans (hors EMS) sont protégées, en partie grâce à la vaccination.



Menée depuis le début du mois de mai dernier par Unisanté auprès d’échantillons représentatifs de la population vaudoise, l’étude SérocoViD fait partie du programme national de recherche Corona Immunitas qui mesure le taux d’anticorps dans le sang en vue d’estimer la proportion de la population ayant développé des défenses immunitaires, qu’elle ait été infectée ou vaccinée.

Toutes les classes d’âge en partie protégées

L’étude a pour objectif de comprendre la manière dont le coronavirus se transmet au sein de la population, afin d’aider les autorités politiques et de santé publique à prendre les mesures adéquates de lutte contre l’épidémie.

Les résultats préliminaires de l’étude SérocoViD révélaient le 8 juin que 7% des Vaudois avaient été infectés par le coronavirus et avaient développé des défenses immunitaires. Un chiffre qui s’élevait à 17% en novembre, au pic de la deuxième vague, pour atteindre 25% début février, un Vaudois sur quatre ayant désormais développé des défenses contre le coronavirus. Ces derniers résultats portent sur un échantillon de plus de 1000 personnes âgées de plus de 15 ans. Les participants ont été tirés au sort dans le registre de la population de l’Office Fédéral de la Statistique.

Éviter une troisième vague

Le taux d’infection naturelle des adultes de 20 à 40 ans (27%) n’est plus que légèrement supérieur à celui des adolescents (25%), mais reste plus élevé que celui des personnes de plus 65 ans (18%), les différences s’étant nettement atténuées par rapport à la première vague. Cela est probablement dû au mélange intergénérationnel plus important pendant la deuxième vague, en particulier durant les fêtes de fin d’année. Grâce à la vaccination notamment, la proportion totale de personnes protégées monte à 21% chez les personnes âgées de 65 à 75 ans, et à 28% chez les personnes de plus de 75 ans (hors EMS).



Si les données statistiques de l’été ont donné l’impression d’une faible transmission du virus, la maladie se transmettait en réalité discrètement, mais suffisamment pour que le nombre de personnes infectées augmente de façon exponentielle dès la fin de l’été. On est ainsi passé d’un Vaudois sur quinze ayant développé des anticorps à un Vaudois sur six au milieu de la deuxième vague, et maintenant à un Vaudois sur quatre.



Selon l’étude, cette immunité populationnelle partielle devrait permettre, en complémentarité du programme de vaccination, de freiner significativement l’épidémie et d’éviter une troisième vague.

Eto/Comm