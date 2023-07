Football – Un quart d’heure d’enfer pour Bâle, petit exploit de Lucerne En tour qualificatif pour la Conference League, les Bâlois, qui ont fini à 9, se sont inclinés à domicile contre les Kazakhstanais du Tobol Kostanay. Lucerne est allé gagner en Suède contre Djurgarden. Yves Desplands

Arnau Comas et les Bâlois ont souffert face au Tobol (ici Serge Deblé). keystone-sda.ch

Le FC Bâle a commencé de la pire des manières sa saison européenne en s’inclinant à domicile contre les Kazakhstanais du Tobol Kostanay 1-3, en match aller du deuxième tour qualificatif de la Conference League.

Demi-finalistes de la compétition la saison dernière contre la Fiorentina, les Bâlois avaient pourtant les faveurs de la cote au coup d’envoi au Parc Saint-Jacques. Mais face à une équipe qui en est déjà au milieu de son championnat, les hommes du nouvel entraîneur Timo Schultz devaient se méfier. Et c’est dans ces conditions qu’ils ont abordé la rencontre.

Ils se sont même rassurés, à la 25e minute, quand le nouvel arrivé, le Français Thierno Barry, trompait le gardien des visiteurs, Ivan Konovalov pour inscrire le 1-0. Les joueurs du Tobol ont surtout défendu durant cette mi-temps, on en veut pour preuve le zéro pointé aux tirs cadrés.

Deux expulsions

Mais les Kazakhstanais n’avaient pas fait 4600 kilomètres pour ne rien tenter et ils ont débuté la deuxième période sur un autre rythme. Un premier avertissement pour les Bâlois tombait à la 54e minute quand Ramazan Orazov manquait un penalty face à Mirko Salvi. Puis le buteur, Barry, voyait rouge et laissait ses coéquipiers à dix (56e). Et cette fois, Tobol ne manquait pas le penalty (Deblé, 57e).

La soirée devenait même cauchemardesque pour les hôtes dans les minutes suivantes. Il y a d’abord eu le 1-2 de Orazov (62e), puis un deuxième carton jaune pour Riccardo Calafiori, synonyme d’expulsion (69e), et enfin le 1-3 réussit par Islam Chesnokov (71e).

Le FC Bâle venait de passer un quart d’heure en enfer et il ne s’en est pas sorti. Il faudra montrer un tout autre visage, le 3 août prochain pour le match retour au Kazakhstan, si les «rotblau» veulent passer encore de belles soirées européennes.

Lucerne s’impose à Djurgarden Lucerne a réussi un petit exploit, jeudi soir en match aller du 2e tour qualificatif de la Conference League en allant s’imposer sur le terrain des Suédois de Djurgarden 1-2. Deux ans après s’être fait sortir au 3e tour qualificatif de la même compétition, les hommes de Mario Frick ont réussi à prendre le dessus face au 2e du dernier championnat suédois. Ce sont pourtant les hôtes qui ont ouvert la marque grâce à Jesper Lofgren (5e). Mais les Lucernois ont fait jeu égal avec leurs adversaires et ont finalement égalisé à la 29e par l’entremise de Kemal Ademi. Mieux, en fin de deuxième période (82e), Jakub Kadak, entré en jeu trois minutes plus tôt, trompait une nouvelle fois le portier suédois pour le 1-2. Le match retour, le 3 août prochain, devrait offrir du spectacle aux fans présents à la Swissporarena.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

