Métamorphose d’une usine – Un quartier général tombé du ciel dans un fleuron à l’abandon Le groupe Incyte, qui produit des médicaments pour lutter contre le cancer, a fait de l’ancienne fabrique Pasta Gala de Morges son flamboyant siège européen avec 150 emplois à la clé. Cédric Jotterand

Morges, 6 juillet 2020, visite de l’entreprise de pharma Incyte, qui vient de s’installer dans les anciens locaux de Pasta Gala. Florian Cella/24Heures

L’habit fait-il le moine? Si la réponse est positive, le groupe Incyte doit alors disposer d’une garde-robe susceptible de faire des envieux. Active dans «la recherche de solutions scientifiques permettant d’améliorer la qualité des patients touchés par le cancer, les inflammations ou les maladies auto-immunes», la multinationale a en effet transformé l’ancienne fabrique de pâtes «Pasta Gala» en un lumineux palais de verre à deux pas de la gare de Morges, à l’extrémité d’un quartier qui n’en finit plus de faire sa révolution urbaine.

«Par notre historique en Suisse, nous faisions le grand écart entre Épalinges et Genève, ce qui n’était plus tenable pour notre organisation et nos employés, explique Hervé Hoppenot, CEO du groupe. Pour conserver les talents et en attirer de nouveaux, il fallait se recentrer au cœur de l’arc lémanique et limiter les trajets interminables. Après avoir visité une trentaine de sites, cette vieille usine a immédiatement fait l’unanimité et notre partenaire Epiq Suisse, le propriétaire des lieux, a réussi un tour de force architectural.»

Ouvert sur la ville

Difficile de dire le contraire quand on voit le résultat, les vastes espaces et les multiples alcôves, coins à café ou petits salons, étant conçus pour «multiplier les échanges entre les différents métiers réunis dans ce bâtiment», résume Nicolas Ristic, directeur des ressources humaines pour l’Europe et impliqué dès le départ dans le déménagement. Pour Morges, qui voit cette friche industrielle riche de souvenirs transformée en un flamboyant quartier général européen, cela ressemble au ticket gagnant de la loterie.

«Le savoir-faire dans le domaine pharmaceutique ne s’invente pas et il est énorme dans cette région» Hervé Hoppenot, CEO du groupe Incyte

«Nous avons signé un bail d’une durée de vingt ans et nous avons la volonté de faire partie du tissu local et d’avoir d’excellentes relations tant avec la Commune que nos voisins. Sans oublier l’Hôpital, par exemple, qui peut tout à fait devenir un partenaire de choix pour nos essais cliniques», s’enthousiasme Hervé Hoppenot, dont le discours direct et imagé fera mouche dans la région. «Nous sommes fiers de ce que nous faisons, qui est de lutter contre des maladies rares comme des cancers qui ne touchent que 1000 personnes dans le monde, une «niche» qui intéresse peut-être moins les autres géants de la pharmaceutique, mais qui offre des opportunités de croissance très importante.» Le développement clinique et la partie commerciale sont les deux secteurs majeurs sur le territoire morgien.

Brasserie publique

Cent cinquante collaborateurs sont en train de s’installer dans cette ville qualifiée d’idéale pour ses très bonnes connexions ferroviaires, plus encore avec la fameuse «Health Valley», qui ne cesse de consolider son attractivité autour des hautes écoles. «Le savoir-faire ne s’invente pas et il est ici d’une certaine manière disproportionné à l’échelle de ce petit pays, ce qui fait qu’il est primordial de s’y tenir à proximité. C’est par exemple beaucoup plus important que la fiscalité, dont on tient compte certes, mais qui arrive loin derrière dans les critères d’implantation», assure Hervé Hoppenot, qui insiste sur le fait que «nous ne serons pas une île cachée au milieu de la ville! Pour preuve, notre restaurant comporte pour moitié une brasserie, laquelle sera ouverte au public, qui pourra aussi se promener dans nos jardins.»