Projet immobilier à Lausanne – Un quartier se bat depuis vingt ans pour sauver deux maisons Les habitants des Aubépines se mobilisent contre la construction d’un immeuble qui dénaturerait les lieux selon eux. Le promoteur s’en défend. Laurent Antonoff

La maison au premier plan, classée en note 4 et construite en 1890, et sa voisine (à gauche sur la photo) sont actuellement occupées par deux collectifs au bénéfice d’un contrat de prêt à usage. FLORIAN CELLA

Et de trois. Pour la troisième fois en presque vingt ans, les habitants du quartier des Aubépines, à Lausanne, rejoints par une partie de ceux de l’avenue de France, remontent au front contre un projet immobilier qui implique la destruction de deux maisons. Toujours les deux mêmes. «Ce nouveau projet intervient dix-huit ans après une première tentative de bétonnage», s’insurgent les riverains. Un comité s’est constitué. Il a lancé une pétition déjà forte de 400 signatures en ligne, et de près de 500 sur papier.

Les deux maisons visées par le projet immobilier de la Fondation de prévoyance Vitems, initialement Fonds de prévoyance des EMS, se situent aux numéros 39 et 41 du chemin des Aubépines. «Ces maisons, dont l’une édifiée en 1890 et classée en note 4 au recensement architectural du canton de Vaud, font partie d’un ensemble harmonieux d’une dizaine de bâtiments et jardins classés en notes 3 et 4», expliquent les riverains.