Football – Un quintuplé de Haaland qualifie City, l’Inter in extremis Le Norvégien a marqué cinq fois et Manchester City a facilement sorti le RB Leipzig, en 8e de finale de Champions League (7-0; aller 1-1). L’Inter Milan a, quant à lui, arraché un nul suffisant à Porto (0-0; 1-0). Robin Carrel

Le Norvégien et Pep Guardiola partagent un sourire complice. AFP

Et dire que certains le critiquent pour son adaptation difficile sur le plan de jeu si particulier de Pep Guardiola… Le Norvégien n’est certes pas le «neuf et demi» habituel des tactiques du coach espagnol mais, dès qu’il est dans la surface de réparation et que des ballons lui arrivent, il est tout simplement létal. Mardi, contre Leipzig, le «Cyborg» a réussi un rare hat-trick parfait – trois buts en une mi-temps, sans que personne ne score au milieu de sa démonstration –, avant d’enchaîner par un doublé en début de seconde période et de sortir sous les vivats de la foule juste après l’heure de jeu.

Erling Haaland a d’abord transformé un penalty très généreux offert par la VAR, à la suite d’une main difficilement perceptible du défenseur Benjamin Henrichs (22e). Le fils de l’ancien Citizen Alf-Inge Håland a ensuite fait parler son flair dans la zone de vérité. Il s’est trouvé au bon endroit à la 22e minute, à la suite d’un tir de Kevin De Bruyne repoussé par la transversale, puis juste avant la mi-temps (45e+2), après une tête de Ruben Días sur le poteau. Le Scandinave a ensuite enfilé le 5-0 de la 54e et le 6-0 de la 57e, après des cafouillages dans les 16-mètres. Là au milieu, Ilkay Gündogan a inscrit le quatrième à la 49e et De Bruyne le septième dans les arrêts de jeu (90e+2).

Ces cinq buts – il n’est que le troisième de l’histoire de la Champions League à avoir réussi un quintuplé –, qui ont porté son total à 33 réalisations dans la compétition, ont permis à celui qui fêtera ses 23 ans en juillet prochain de battre encore des records de précocité. Personne avant lui n’avait marqué trente fois en C1 aussi jeune. Personne avant lui n’avait eu besoin de si peu de rencontres (25) pour atteindre cette barre. Il a doublé, mardi, des cadors retraités comme Wayne Rooney, Samuel Eto’o (30) ou encore David Trezeguet et Patrick Kluivert (29).

Manchester City jouera donc les quarts de finale de C1, un niveau qu’il n’a raté qu’une fois, c’était en 2016-2017, lors de la première saison de Guardiola à ses commandes. Les Citizens peuvent aussi ambitionner de rejoindre le Manchester United de 1999 dans les annales du football anglais. La troupe alors managée par Alex Ferguson est la seule à avoir jusqu’ici réussi l’incroyable «Treble», qui consiste à remporter la Premier League, la Champions League et la «Cup».



À Porto, dans l’autre 8e de finale de la soirée, l’Inter Milan a réussi à obtenir ce qu’il était venu chercher: un match nul 0-0 synonyme de qualification pour la suite de la compétition. Les hommes de Pipo Inzaghi peuvent tirer un grand coup de chapeau à leur portier André Onana, auteur d’une prestation majuscule. Le Camerounais a notamment écœuré Matheus Uribe (3e), Stephen Eustaquio (19e) ou encore Marko Grujic (76e) et Wenderson Galeno (84e). Les Lusitaniens ont aussi touché deux fois les montants dans les arrêts de jeu…

Le club lombard n’avait plus joué les quarts de finale de C1 depuis douze ans. Il était alors tombé (7-3 sur l’ensemble des deux matches) contre le Schalke 04. La manière n’a certes pas été flamboyante, mais l’édifice bien organisé a tout de même tenu. Les Portugais ont pourtant eu le ballon presque les deux tiers du temps et ils ont tiré deux fois plus au but que leurs adversaires. À ce niveau de compétition, ce manque de réalisme est rédhibitoire.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

