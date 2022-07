Chouchou du Montreux Jazz – Un râle bluesy nommé Nutini Sept ans que le plus italien des Écossais n’était plus revenu sur une scène montreusienne, qu’il foule pourtant en terrain conquis. Mardi soir, il était chez lui au Strav’. Critique. Thérèse Courvoisier

Accroché au micro, les yeux fermés, Paolo Nutini en mode artiste timide au look d’ado. FFJM2022/Emilien Itim

Aujourd’hui, quand soudain la forêt de téléphones disparaît et que le public ferme les yeux pour se laisser pénétrer par la musique, c’est qu’il se passe quelque chose. Mardi soir au Stravinsky, il suffisait que Paolo Nutini calme les délires psychédéliques et ses nerfs, empoigne sa guitare sèche et se pose sur un tabouret pour que la magie opère.