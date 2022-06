Automobilisme – Un rallye du Chablais chaotique La première journée du 18e rallye du Chablais, deuxième manche du championnat de Suisse, a été perturbée par la pluie et un sérieux accident. Jean-Claude Schertenleib

Jonathan Hirschi (ici au Critérium Jurassien) a pris la tête après la première journée. LDD

Une pluie matinale fine entre Evionnaz et Vernayaz puis, dans la montagne, du côté de la Tour d’Aï, puis du col de la Croix, des averses beaucoup plus sérieuses: la première journée du 18e rallye du Chablais a été compliquée. Pour les équipages, mais aussi pour les organisateurs, contraints de neutraliser la deuxième épreuve spéciale de l’épreuve, après un sérieux accident, le second passage programmé l’après-midi sur le même parcours étant même annulé.

En tête du classement après la première boucle, le Neuchâtelois Jonathan Hirschi et son équipier valaisan Michaël Volluz (VW Polo GTI R5) avaient été les plus habiles dans ces conditions très particulières: «Sous la pluie, il fallait trouver le bon rythme», confiait Hirschi dans l’après-midi, pendant que le champion de Suisse en titre, le Valaisan Mike Coppens (Citroën C3 Rally 2) était le grand battu de la matinée avec ses pneus «slicks» sur la route détrempée: «Dans un tel cas, je n’ai pensé qu’à une seule chose: ramener la voiture au parc d’assistance.»

Lancée avec un important retard, la seconde boucle n’allait donc comporter que deux épreuves de vitesse, le col de la Croix puis un deuxième passage dans la spéciale Evionnaz-Vernayaz. Verdict: Hirschi termine cette première journée en tête avec 16’’6 d’avance sur le Valaisan Jonathan Michellod (Skoda Fabia) et 29’’8 sur le vainqueur de l’an dernier, Sébastien Carron (Skoda également). Il y a huit spéciales au programme de la seconde journée, samedi.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.