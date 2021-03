Accident en Autriche – Un randonneur à ski fait une chute de vingt mètres Un trentenaire s’est grièvement blessé dimanche lors d’une randonnée à ski dans l’ouest de l’Autriche. Son sauvetage a pris plusieurs heures en raison de «conditions météorologiques extrêmement difficiles», a indiqué lundi la police.

Le blessé a été transporté dans un hôpital de Feldkirch, en Autriche. (Photo d’illustration) AFP

Un randonneur à ski suisse a fait une chute dimanche d’une vingtaine de mètres sur une corniche rocheuse au Piz Buin, dans le Vorarlberg, en Autriche. Le sportif âgé de 30 ans est gravement blessé, a indiqué lundi la police autrichienne.

En raison de «conditions météorologiques extrêmement difficiles», le sauvetage du blessé a pris plusieurs heures, écrit la police. Les secouristes ont dû monter à pied. Le blessé a été transporté dans un hôpital de Feldkirch (Autriche).

Départ des Grisons

L’homme et son coéquipier de 32 ans ont commencé leur excursion dimanche matin depuis le canton des Grisons. Sur le glacier de l’Ochsental, le trentenaire est tombé d’une corniche rocheuse de vingt mètres de haut par très mauvaise visibilité et est resté gravement blessé dans la neige. Le second skieur a passé un appel d’urgence.

Le téléphone portable de l’homme de 32 ans étant encore connecté au réseau suisse de téléphonie mobile, la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) a été alertée. Après plusieurs approches, l’hélicoptère de la Rega n’a pas pu se poser. La mission a été interrompue et le service de sauvetage en montagne autrichien a été informé.

ATS