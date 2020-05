Vaud – Un randonneur suisse trouve la mort aux Monts-de-Corsier Lundi matin, le corps d’un homme dont la disparition avait été signalée dimanche soir a été retrouvé dans la région des Monts-de-Corsier.

Région des Monts-de-Corsier. (Photo d’illustration) Capture d’écran/Google Maps



Dimanche aux alentours de 20h45, la centrale de la police cantonale était avertie de la disparition d’un Suisse de 72 ans lors d’une balade dans la région des Monts-de-Corsier. L’envoi de la colonne de secours ainsi que d’un hélicoptère muni d’un moyen de localisation a permis la découverte de la victime lundi matin aux alentours de 5h00. Le médecin de la colonne de secours n’a pu que constater le décès dont la cause exacte doit encore être déterminée. Les hypothèses d'un malaise ou d'un accident sont en l'état privilégiées.



L'intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de gendarmerie et de l’Association Sécurité Riviera, de la brigade de police scientifique, d’un chien de la brigade canine, de la colonne de secours ainsi que d’un hélicoptère de la REGA.



Un service de l’équipe de soutien d’urgence a été proposé à la famille et une enquête a été ouverte par le procureur de service.

( NXP, Comm )