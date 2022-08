Grand Prix du vin suisse – Un record de nominations vaudoises au concours national C’est historique, le canton a battu son voisin valaisan en nombre de finalistes de l’édition 2022. Mais pas de médailles. David Moginier

La dégustation des vins sélectionnés s’est déroulée en juillet. Facebook de Vinea

C’est la première depuis la création du Grand Prix du vin suisse que le canton de Vaud supplante son voisin valaisan en nombre de finalistes, 26 contre 25. Par contre, parmi les 2325 présentés au concours (participation plus faible que d’habitude), le Vieux-Pays remporte la course aux médailles (128 or et 147 argent contre 84 et 103 pour les Vaudois). Normal, la taille viticole des deux régions est respectée.