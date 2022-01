Les 7es JO de Simon Ammann – Un record, encore. Une quête, aussi Simon Ammann va devenir à Pékin l’athlète suisse au plus grand nombre de participations à des Jeux olympiques. Il y a gagné quatre titres. Robin Carrel

En suspensiondans l’air, sans emprise, Simon Ammann semble léviter hors du temps. DOMINIK ANGERER/Expa/Presse Sports

La poudre blanche a rendu accros pas mal de gens, depuis des années. Mais le sauteur du Toggenburg, lui, a toujours tout fait pour y toucher le plus tard possible. Il a même fini par développer une addiction: celle de planer. Un état qui l’a emmené quatre fois au septième ciel olympique. À 40 ans, il aime toujours autant ce qu’il fait. Il n’a plus eu de gros résultat depuis des lustres, mais le simple fait de voler le rend heureux.