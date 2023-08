Un recueil de nouvelles de voyage paraît aux Éditions de l’Aire – Jean-François Berger partage ses souvenirs d’«expat» Dans «Frappes courtes», l’ancien délégué du CICR renoue avec un passé professionnel dépaysant. Benjamin Chaix

Le Gange, à Bénarès. L’Inde est présente dans «Frappes courtes» de Jean-François Berger. JEAN-FRANCOIS BERGER

On connaît Jean-François Berger pour ses chroniques dans nos colonnes, toujours empreintes de sa longue expérience de délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Il est aussi peintre à ses heures, comme le prouve le beau livre qu’il a illustré, «Une aventure picturale», paru en 2021 chez Alphil. Genevois aux attaches jurassiennes, épris de la vallée de Joux, Jean-François Berger a passé trente ans de sa vie à voyager dans des pays malmenés par la nature, mais surtout par les hommes.

Le temps est venu pour lui de rassembler les souvenirs de cette période haletante de son existence. Il le fait à sa façon dans «Frappes courtes», titre qui fait allusion au bruit de la machine à écrire de son père, l’auteur de romans policiers Maurice Roland, de son vrai nom Roland Berger. Jean-François Berger se souvient de ses visites avec lui aux Éditions du Masque, à Paris, où père et fils croisaient d’autres auteurs, comme le tandem Boileau-Narcejac.

Être un «ex-expat»

Aujourd’hui, Jean-François Berger est ce qu’on pourrait appeler un «ex-expat», c’est-à-dire un ancien expatrié marqué à jamais par ses missions. «J’ai voulu montrer ce que cela fait d’être confronté à l’inconnu, ce que cela signifie d’être expatrié, ce qu’inspire le dépaysement», explique l’auteur.

Les Balkans lui ont inspiré de précédentes publications: «Éclats de mémoire(s)» et «Balkanoïa», notamment. Dans «Frappes courtes», il propulse le lecteur à Sarajevo au fil d’une dernière nouvelle appelée «Route des Balkans».

«J’avais compris que je devais fixer à chaud les détails de cette extraordinaire fête géante, pour ne pas risquer de les oublier.» Jean-François Berger, ancien délégué du CICR

Cette région meurtrie voisine dans la mémoire de l’auteur avec l’Inde. «Contrairement à la plupart des autres textes de «Frappes courtes», ma relation de la Kumbha Mela, au chapitre «Une fois tous les douze ans», a été rédigée il y a longtemps, confie Jean-François Berger. J’avais compris que je devais fixer à chaud les détails de cette extraordinaire fête géante, pour ne pas risquer de les oublier.»

Petits contes

Si ce texte couvrant une quinzaine de pages du recueil tient du récit de voyage, tel n’est pas le cas de tous les autres. Chaque nouvelle est travaillée comme un scénario de court métrage: à chacune son atmosphère, ses personnages insolites, son mystère.

Des situations kafkaïennes ou ubuesques peuvent surgir quand on se trouve aux prises avec des usages et des mentalités inconnus. Jean-François Berger s’en empare pour animer de petits contes à la saveur du vécu, enjolivés par son imagination et sa plume. N’est-ce pas le plaisir de lire qui compte le plus? Il est bien présent.

