Il a fallu que j’ouvre un livre de papier pour que cela me saute à la figure. Et que les premières pages pleines de promesse d’Aude Lancelin («La fièvre», éditions LLL) me rappellent les nouveaux de moins en moins nouveaux travers de Facebook. Page 12: «Hier encore sur ces plateformes, agoras populaires d’un nouveau genre, ne s’échangeaient que des photos familiales de vacances, des plaisanteries à base de taux d’alcoolémie exagérés et autres images d’animaux rigolos. Désormais, ces mêmes écrans sont remplis d’imprécateurs filmés en plan serré, de prophètes prêchant depuis leur cabine de camion, de candidats au martyre rivalisant d’imagination dans le détail des plaies vouées à s’abattre sur le pays si le gouvernement venait à s’obstiner.»

«Sur mon fil, une grande majorité de mots de haine»

Dans son travail «inspiré d’une histoire vraie», la journaliste française aurait pu transposer la posture du «gilet jaune» fictionnel à la réalité du discours «coronégationniste» souvent primaire d’autres ultras. Moi aussi, je me demande quel complot algorithmique fait que le numéro trois des GAFA affiche sur mon fil une grande majorité de mots de haine. Et c’est encore pire depuis que FB permet d’afficher son post en gros sur un panneau avec un fond d’écran parmi lesquels on peut choisir, au hasard, de gros émoticacas qui se fendent l’étron.

On peut bien sûr, au plaisir, y ajouter des majuscules, voire quelques fautes d’orthographe, histoire de bien se démarquer. Et sur le fond, faire marcher à fond la loi de Godwin: plus une discussion en ligne dure, plus il est probable d’y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler. Alors que, pour de vrai, les néofascistes profitent des manifestations antimasques pour tenter de forcer la porte du Reichstag allemand.

Alors je plaide coupable. Car il m’arrive de répondre, de partir à la chasse au troll. En tentant soit le fait, soit le second degré. Et cela ne marche bien sûr jamais. Au mieux, on m’expulse, au pire on m’insulte. Ou l’inverse. Mais quitter les réseaux «sociaux» serait une facilité. Et une paresse intellectuelle.

Et je n’aurais pas pu y lire, juste après l’interview qu’il nous avait accordée lundi, le beau texte de Bertrand Kiefer, médecin humaniste, dont je tire cet extrait: «À la tendance paranoïde des sociétés de l’abondance, il (le complotisme) ajoute une défiance généralisée, un prêt-à-penser pseudo-rebelle, un refus du réel enveloppé dans une espèce de mystique de la pureté. Et cette forme de nihilisme – mentir et dénoncer partout le mensonge – s’accompagne de menaces, de textes violents sur les réseaux sociaux, d’une victimisation à la recherche de responsables, autrement dit d’un lâcher des amarres éthiques qui laisse partir les humains vers leurs vieux travers: l’entre-soi tribal, la certitude excluante.» Merci pour ce moment.