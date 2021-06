Une facture allant jusqu’à 1000 francs par an pour une famille de quatre personnes. La voiture réservée aux riches. Une loi punitive pour les pendulaires, les petits commerçants et les gens des campagnes. Les arguments clés brandis par le camp référendaire ont fait mouche auprès des Suisses.

Paradoxal après la vague verte de 2019? Pas forcément si l’on considère les signaux précurseurs venant de cantons. Les Fribourgeois, les Bernois, puis plus récemment les Argoviens ont rejeté tour à tour leur loi cantonale sur l’énergie tout en élisant des écologistes. La population vote avant tout avec le porte-monnaie. Et elle veut des solutions pratiques et adaptées à différents lieux et modes de vie. Après une année harassante, elle a sans doute exprimé aussi un certain ras-le-bol des posologies reposant davantage sur la responsabilité individuelle que collective.

Ce non à la loi CO 2 sonne-t-il pour autant l’apocalypse? Non. La Suisse devra quand même respecter ses engagements climatiques internationaux, mais il faut trouver un autre chemin. Comme dans les cantons qui ont vécu une claque dans les urnes, le parlement fédéral doit s’atteler à trouver une construction plus simple pour que la Suisse réduise ses émissions de CO 2 d’au moins 50% d’ici à 2030. La logique des petits pots – une taxe par-ci, une redistribution par-là – n’a pas convaincu.

Face à cette nouvelle obligation de compromis, la droite tient le couteau par le manche. Les grévistes du climat, eux, ne pèseront plus très lourds, bien qu’ils aient amené des points de pourcentage décisifs. Mais au final, pas d’illusion, le citoyen sera mis à contribution par le porte-monnaie ou le changement d’habitudes.

