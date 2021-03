Pour son nouveau documentaire, présenté cette semaine au Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), Ai Weiwei a suivi une poignée d’habitants de Wuhan pendant le confinement, au début de 2020. De Lisbonne, il nous a accordé un entretien. Sur Wuhan, mais aussi sur la toute-puissance de la Chine.

Comment est né «Coronation»?

Je voulais graver ce moment historique de la crise sanitaire depuis le début. En 2003, j’ai fait mon premier documentaire avec mon frère sur la pandémie de sras. J’y montrais déjà la gestion de la crise par le gouvernement chinois. Presque vingt ans plus tard, le gouvernement n’a pas changé et sa façon de gérer l’apparition du virus du Covid-19 à Wuhan est la même, principalement celle de cacher l’information. Il a fait les mêmes erreurs. Dans mon documentaire, je voulais laisser parler les images et les gens, comme les soignants dans les hôpitaux.