Votes des Vaudoises et Vaudois – Un rejet d’AVS 21 à plus de 62% des votants Sur le plan fédéral, le suspense reste entier concernant le vote sur la retraite des femmes à 65 ans. La réforme n’a pas convaincu dans le canton. Romain Michaud

Après plus de 90% des bulletins de vote dépouillés, les Vaudoises et Vaudois refusent l’initiative sur l’augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes. Un non clair avec plus de 62% d’avis défavorables à cette réforme.

L’initiative sur l’élevage intensif est largement balayée dans le canton à plus de 65%. Sur le plan fédéral, le texte n’a pas non plus convaincu, puisqu’il est rejeté à plus de 63%.

Du côté du financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA, les votants refusent pour l’instant le texte à plus de 54%, alors que presque 55% des votants du reste du pays disent oui.

Le dernier objet de votation, sur la loi fédérale sur l’impôt anticipé, est aussi rejeté à plus de 53%. Un non qui se confirme aussi sur le plan fédéral puisque le texte est aussi rejeté.

Quatre objets fédéraux et autant de non pour les Vaudoises et Vaudois.

Conseil de magistrature

Le Canton de Vaud devrait, par contre, se doter d’un Conseil de la magistrature comme organe de surveillance de l’Ordre judiciaire. À bientôt 90% du dépouillement, le oui l’emporte avec 65%.

