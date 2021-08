Crise sanitaire – Un repli de 14% des exportations vaudoises en 2020 est constaté Les conséquences du Covid-19 sur l’économie suisse sont sans appel: les exportations vaudoises baissent de 14% face à 2019 et les importations ont chuté de 13%.

En 2020, les exportations vaudoises ont chuté de 14% par rapport à 2019 et les importations de 13%. En cause, la crise du coronavirus. La chimie, l’horlogerie et la joaillerie ont subi les plus forts reculs (-20%).

Pour le canton de Vaud, la chute des exportations s’est élevée à 2,1 milliards de francs pour atteindre un total de 13,1 milliards. Cette baisse de 14% est deux fois plus forte en termes relatifs que celle de la Suisse (-7%), selon le dernier numéro de Numerus publié mardi par Statistique Vaud.

Cette diminution est à imputer à la chimie, principale branche du canton: ses exportations ont chuté de 19% (contre une hausse de 1% au niveau suisse). Sans les produits chimiques, les exportations vaudoises reculent de 11%.

Sixième place

Quant à la part vaudoise dans les exportations suisses, elle a reculé passant de 7,4% à 5,9% entre 2016 et 2020. Quatrième exportateur en 2016, le canton figure désormais à la sixième place l’an dernier, loin derrière Bâle-Ville (30%), mais proche de Neuchâtel, Genève, Argovie et Berne.

Alors que le canton est leader dans l’industrie alimentaire (25% des exportations suisses) et pour le matériel médical (18%), les exportations ont augmenté de 1% dans ce premier secteur et diminué de 9% pour les articles et d’équipements à usage médical.

Figurant à la quatrième place suisse, les exportations vaudoises d’horlogerie (-19% en 2020) ont baissé dans des proportions comparables à l’échelle nationale (-22%).

La moitié en Europe

Les exportations vaudoises sont majoritairement destinées au continent européen (53% en 2020). Viennent ensuite le continent américain (23%) et l’Asie (21%). L’Union européenne (UE) quant à elle concentre 47% des exportations.

Les dix principaux pays de destination des marchandises vaudoises pèsent pour près de trois quarts des exportations (73%). Les États-Unis sont la principale destination (2,3 milliards de francs en 2020). Parmi ces pays, seules les exportations vers l’Allemagne se sont maintenues en 2020.

