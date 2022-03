Chantage dans le Gros-de-Vaud – Un réseau d’accueil de jour a été victime d’une cyberattaque Des pirates informatiques ont crypté les données des employés et des familles avant d’exiger une rançon. Romaric Haddou

C’est la vulnérabilité du réseau qui a valu l’attaque sur la structure, les données sur les enfants n’étaient pas particulièrement ciblées. 24HEURES/Chantal Dervey

Les pirates informatiques frappent dans tous les sens. Il y a eu des Villes (Rolle, Yverdon et Montreux), des multinationales, des fondations (Le Relais et Les Oliviers); il y a désormais des crèches et garderies. L’Association pour l’entraide familiale et l’accueil de jour des enfants du Gros-de-Vaud et environs (EFAJE) a été victime d’une cyberattaque le vendredi 25 février. Comme ça a déjà été le cas ailleurs, des données ont été subtilisées, cryptées et les hackers ont exigé une rançon pour fournir la clé de décryptage.