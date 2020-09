France – Un réseau d’immigration clandestine chinoise démantelé à Paris Environ 200 individus seraient parvenus à travailler pour un salaire de misère en France depuis 2016 via un groupe très organisé incluant agence de voyages et de traduction.

Un réseau de passeurs chinois, qui faisaient venir en France des compatriotes grâce à des visas touristiques puis les faisait travailler clandestinement dans des restaurants, a été démantelé cette semaine en région parisienne, a-t-on appris vendredi de source policière.

«La filière organisait la venue de Chinois en France via la complicité d’agences de voyage chinoises implantées en Chine pour obtenir des visas touristiques», a expliqué Xavier Delrieu, chef de l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (Ocriest).

«Ils étaient ensuite récupérés par le réseau, qui les logeait et les faisait travailler pour un salaire de misère, principalement dans des restaurants chinois un peu partout en région parisienne», a ajouté le commissaire.

Environ 200 clandestins seraient arrivés en Chine via ce réseau «depuis 2016-2017», selon l’enquêteur. Un trafic particulièrement lucratif, puisque chaque clandestin devait débourser 5000 euros pour obtenir le visa touristique.

Certains, qui souhaitaient obtenir l’asile en France, devaient également payer pour monter leur dossier, en faisant appel à une société de traduction également liée au réseau.

Plus de 300’000 euros

Au total, sept personnes, six hommes et une femme, ont été interpellées mardi à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Plus de 20’000 euros en liquide ont été retrouvés lors des perquisitions et plus de 300’000 euros ont été saisis sur des comptes bancaires.

Trois d’entre elles ont été placées sous contrôle judiciaire et les quatre autres doivent être présentées ce vendredi à un juge.

Onze clandestins «logés dans des appartements, parfois entassés», selon Xavier Delrieu, ont été découverts aux différentes adresses perquisitionnées lors de ce coup de filet.

Ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou ont été placés dans des centres de rétention administrative.

