Signé Nyon – Un restaurant comme un temple du vélo Boire un café à côté du vélo du champion du monde de cyclisme Cadel Evans, c’est possible à la Tête de Course, au centre de Nyon. Raphaël Ebinger

Le vélo est le dénominateur commun de l’équipe de la Tête de Course, avec le patron Philipp Kneubuehler au premier plan, les frères Pierre et Loïc Ruffaut sur les côtés, ainsi que le cuisinier Kevin Naegeli (en noir) et Gaëtan Fragnière. Patrick Martin

Le concept ne pouvait que séduire le propriétaire du dernier garage du centre-ville de Nyon. Daniel Perroud, ancien organisateur du Tour de Romandie, a donné les lieux en location à l’ancien directeur du Servette (hockey comme football), Philipp Kneubuehler. Ce dernier, entouré d’une équipe qui a œuvré dans le monde du cyclisme, a transformé et mis en valeur ce beau témoin architectural pour en faire un temple du vélo.

La Tête de Course, nom de l’enseigne, est d’abord un établissement public, qui offre une cuisine soignée (à l’emporter pour l’instant) et un délicieux café (moulu par l’ancien champion de VTT Christoph Sauser). Du nom des plats à la décoration, tout est tourné vers le vélo. Même un atelier de réparation, tenu par un mécanicien qui a travaillé pour une équipe professionnelle, est intégré à l’endroit. «Nous avons voulu créer un restaurant avec une identité forte tournée vers le cyclisme, tout en allant plus loin que la déco, précise le patron. Nous offrons tout ce dont a besoin un cycliste sur sa route.»

Les sportifs ont leur parking dédié, peuvent venir chercher une musette à emporter ou se ravitailler sur place, mais aussi profiter de douches identiques à celles du mythique vélodrome d’arrivée de Paris-Roubaix. Tony Rominger les a déjà essayées après une escapade cycliste avec Philipp Kneubuehler.

Le restaurant a gardé l’atmosphère artisanale de l’ancien garage. On peut y admirer le vélo et le maillot du champion du monde Cadel Evans, accrochés au mur. Patrick Martin

La décoration vaut le détour. Des vieux vélos sont en expo-vente sur les murs. Ils détonnent avec celui avec lequel Cadel Evans a remporté le maillot de champion du monde accroché juste à côté. «C’est une niche qui évoluera selon les saisons», avertit Philipp Kneubuehler. Lors du Tour de France, on découvrira le deux-roues jaune et son maillot assorti, alors qu’un grand écran projettera la course.

Précisons qu’on n’est pas obligé d’arriver à vélo pour entrer à la Tête de Course. «Le restaurant veut être chaleureux et familial, précise le patron. Tête de Course est un café cycliste pour les amateurs de bicyclette et tous les autres.»