La Tour-de-Peilz – Un restaurant dans le plus vieux donjon du Canton La mise à l’enquête du surprenant projet fait grincer quelques dents. Une séance de conciliation est prévue prochainement Stéphanie Arboit

À l’est du corps de logis du Château de La Tour-de-Peilz a été mis à jour le plus vieux donjon du canton daté à ce jour. Un restaurant pourrait y être créé, de type bistronomie, avec terrasse côté bord du lac et coin lounge. Mais pour éclairer la pièce, une fenêtre de 11 m² devrait être percée dans les murs de l’An Mil. Rémy Gindroz

Plus de deux ans, c’est le temps qu’il a fallu pour parvenir à un accord entre la Ville et le Canton sur l’installation d’un restaurant dans le donjon du Château de La Tour-de-Peilz. Ces futurs travaux ont été mis à l’enquête et ont suscité 5 oppositions, dont Helvetia Nostra (lire ci-dessous). Une séance de conciliation aura lieu prochainement.

«Un patrimoine national à conserver» Afficher plus Le restaurant sera implanté dans le donjon, mais ses cuisines sous le corps de logis du château, «pour ne pas détruire certains murs du donjon», explique Yves Roulet, chef de Service à La Tour-de-Peilz. «On ne comprend pas les plans!» s’inquiète Anne-Marie Arnaud, élue (La Tour-de-Peilz Libre), qui relaie régulièrement devant le Conseil ses inquiétudes concernant le château. Cette cuisine sous le corps de logis dérange aussi Helvetia Nostra: «Nous souhaitons des précisions. Le château est un patrimoine national qu’il faut absolument préserver», explique Vera Weber. Sa fondation craint que le restaurant ne paraisse un «blockhaus». Le toit du restaurant sera-t-il trop massif? «Il se démarquera des éléments historiques, en conformité avec la Charte de Venise, précise Yves Roulet. Cette surélévation de 2 mètres permettra de coïncider avec l’étage du château, pour l’arrivée des personnes à mobilité réduite par ascenseur sur la terrasse du toit.»