Septième art – Un retour au cinéma au goût de séances privées Les salles obscures pouvaient rouvrir leurs portes ce mercredi, avec capacité maximum de 50 personnes par salle et port du masque durant toute la séance. Reportage intime à Cinétoile, à Malley. Laurent Antonoff

Les réservations commencent à tomber à Cinétoile, pour le soir même et pour le week - end qui arrive PATRICK MARTIN/24HEURES

«C’est un peu comme si nous étions des millionnaires, et qu’on se serait offert une salle de cinéma rien que pour nous deux, pour une séance privée.» Mercredi après-midi à Cinétoile Malley, à Prilly, à l’heure de la reprise des séances, interrompues pour cause de Covid-19 le 4 novembre 2020, Maude et Marie trépignent. Les deux cousines ont décidé de se faire une toile sur un coup de tête. Ce sera «La revanche des losers». Mais en tête-à-tête c’est encore mieux: elles sont seules dans la salle.

Cinétoile et ses six salles peuvent accueillir 1500 spectateurs en temps normal. «Les règles fixées par le Conseil fédéral pour rouvrir les cinémas, c’est 50 personnes par salle au maximum. On tourne donc à 20% de notre capacité», calcule Jean-Daniel Cattaneo. Le fondateur et patron du complexe se tient au bar avec son directeur, Fabrice Gevisier. Mais pas de boissons sur la table. Ni de pop-corns ou de glaces. Il est interdit d’en vendre, ou même d’en amener avec soi de l’extérieur. «Il est vrai que cette réouverture, économiquement, ce n’est pas viable. Mais il faut bien relancer la machine, donner aux gens l’envie de revenir dans les salles obscures. Alors considérons ce jour comme un nouveau départ», philosophe le directeur.