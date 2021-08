[30/42] À Vaud l’eau – Un retour aux sources plutôt humide Touchant quatre cantons – Uri, Grisons, Tessin et Valais –, le parcours de près de 90 kilomètres à pied suit les contours vertigineux de la Suisse, château d’eau. À vivre en cinq étapes ou six. Florence Millioud-Henriques

On dirait l’Islande et ses lacs de glace? C’est le Nufenen, version été 2021! La source du Ticino n’est pas loin, encore sous la neige. DR

Quelques mètres – à ce moment-là, il en reste quelques bonnes dizaines de milliers à se mettre sous les semelles – ont suffi à faire surgir le slogan de notre randonnée: il y a vraiment de l’eau partout! Petit récap… on est alors début juillet, le mois où la Suisse s’est boursouflée sous la pluie alliée à la fonte des neiges, puis a débordé de toutes parts. Les cours d’eau dévalent leurs pentes habituelles, mais ils ont également pris des libertés partout où ils pouvaient se frayer un chemin.

Petit exercice d’équilibrisme à la source du Rhin, et ce n’est que le début… DR

Le nôtre n’en devient, par conséquent, que plus hasardeux, si ce n’est totalement tributaire des conditions météo. «C’est la montagne, c’est elle qui commande», autre mantra de ce tour des quatre sources. D’ailleurs, on flirtera même parfois avec la haute montagne. Il était dit qu’on (nous sommes quatre marcheuses, amies dans la vie) suivrait la route 49, ce chemin des quatre sources dont l’existence peu connue laisse plus d’un pro de la randonnée médusé lorsqu’on en parle.

«Il était dit qu’on suivrait la route 49, ce chemin des quatre sources dont l’existence peu connue laisse plus d’un pro de la randonnée médusé lorsqu’on en parle.»

Pourtant, il est tracé par SuisseMobile ou Eurotreck et épinglé par Suisse Tourisme, mais il faut aller le chercher au sommet de l’Oberalppass – sans doute le seul col au monde qui peut se vanter d’avoir un phare bien marin (réplique de celui de Rotterdam) et bien rouge pour qu’on ne rate surtout pas son effet disruptif dans le paysage!

En rouge, le chemin des quatre sources, cinq étapes pour 85 km à faire sur six jours. Nous avons poursuivi le sixième jusqu’à Andermatt pour finir la boucle. Gilles Laplace

Pratique Afficher plus Étapes: Le parcours tracé sur le site vier-quellen-weg.ch propose de faire les 85 km en cinq étapes au départ du col de l’Oberalp (UR) pour atteindre le glacier du Rhône (parcours en rouge). En traitillé, l’étape supplémentaire de 16 km jusqu’à Andermatt pour faire une boucle.

Difficulté: Chemin de montagne numéro 49, très bien balisé, dit de difficulté moyenne à difficile avec un dénivelé total en montée de 4600 m et de 4400 m à la descente. On le dira plus physique que difficile! Hébergements: En cabane à Vermigel (à taille humaine, sympathique et bon repas) et à Piansecco (moderne et chaleureuse mais la cuisine peut s’améliorer). Au Gothard et à Tiefenbach (hôtel avec dortoirs, bonne cuisine en demi-pension ou à la carte). Joli choix d’hôtels à Obergesteln ou Ulrichen.

Une question bête!

On suivra donc cette route 49, aménageant deux étapes que les trombes d’eau ont rendues périlleuses, voire impraticables. Reste cette perspective assez romantique, derrière la performance physique, d’aller rencontrer, en cinq étapes sur six jours, les sources de vie de la Suisse. Le Rhin. La Reuss. Le Ticino. Et enfin le Rhône. Mais en fait, c’est comment, une source? En termes de débit, de réveil? Est-ce qu’on voit la différence entre la source d’un fleuve et celle d’un ruisseau? La question frôle sûrement la bêtise pour certains mais, en tentant de traverser les premiers ruisseaux où les gros cailloux – habituels ponts facilitateurs – sont submergés, on a le temps d’y réfléchir! Un peu moins lorsqu’il s’agit de maîtriser un pierrier de gros blocs instables en pente descendante.

Il faut traverser de nombreux cours d’eau pendant cette randonnée, passages parfois un peu plus difficiles lorsque la pluie et la fonte des neiges ont augmenté le débit. DR

Mais pour obtenir un début de réponse, attention, ça grimpe sec jusqu’au lac Toma, perché à 2345 mètres. Nous voici au berceau du Rhin! Pour autant qu’on accepte un petit arrangement avec la géographie… Magnifique bloc sculpté dans le granite indigène du Rotondo, la borne l’institutionnalise, mais la vérité, c’est qu’il y a plusieurs sources, le Rhin ne devenant ce fleuve de 1232,7 kilomètres qu’aux environs de Coire après la confluence du Rhin antérieur et du Rhin postérieur.

Le lac Toma, source du Rhin. DR

Bref… il en faut plus pour faire de l’ombre à la perspective sauvagement romanesque des lieux où un héros solitaire pourrait noircir de nombreuses pages pour y coucher son émerveillement. On lui laisse ce privilège du temps qui ne compte pas, d’autant qu’il nous reste quelque quatre heures de marche pour boucler la première étape jusqu’à la cabane de Vermigel. Et la pluie ne fait pas que menacer.

Non, ce n’est pas le Vietman un jour de mousson. DR

Un 4x4 à la rescousse

Le lendemain, l’arrosage nocturne continu a contrarié les plans direction col du Gothard: le Piz Giübin, point culminant (2776 mètres) du chemin des quatre sources, ce sera pour une autre fois. Même la descente de substitution sur Andermatt est bloquée par un cours d’eau devenu fou. Un premier groupe de randonneurs remonte à la cabane, puis un deuxième. Mais on veut voir! Il faut se rendre à l’évidence, trop de débit, trop de courant, trop dangereux: c’est un taxi 4x4 appelé à la rescousse par le gérant de la cabane qui osera prendra le risque de nous faire passer le gué.

«Un premier groupe de randonneurs remonte à la cabane, puis un deuxième. Mais on veut voir!»

Et c’est un car postal qui nous montera au Gothard afin de profiter d’une minifenêtre météo de deux heures pour avoir un petit quota de kilomètres de marche dans les environs du col et du lac de Lucendro, réservoir d’eau datant de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas assez pour rejoindre la source de la Reuss, plus haut dans la montagne.

Le lac de Lucendro au col du Gothard. DR

Mais qu’on se rassure, le manque d’eau ne se fait pas sentir, la nuit, il pleuvra même dans le dortoir! Au réveil, pas de miracle: les prévisions sont justes… la région du Gothard est en danger marqué de crue. On regarde une famille de cyclistes se lancer courageusement dans les mythiques lacets de la descente et… on monte dans le car postal. Le chauffeur est cool, il tente de ramener le sourire, mais il le refroidit aussi un peu en parlant de sa course précédente, sous la neige. L’objectif cabane de Piansecco (fin de la troisième étape à 1982 mètres) atteint à pied – quand même – y échappera de justesse! On profitera même d’une nouvelle parenthèse sèche pour arpenter les environs. Jolis. Pierreux. Tortueux.

Avec des massifs de rhododendrons en prime. Et plus encore, le lendemain, le long du chemin vers le Nufenen: au sommet, la source du Ticino, un minilac à 2480 mètres, est sous la neige – avec une dernière couche, fraîche de la nuit! Il n’y a donc plus qu’à attaquer la descente avec vue sur le glacier de Gries et son parc éolien parmi les plus hauts d’Europe. Le dénivelé est long, magnifique de variétés florales, animales, paysagères et même architecturales jusqu’à Ulrichen ou Obergesteln.

Facile de prendre la photo: il y a une frontière électrique entre nous! DR

Assez long donc pour troquer, enfin, le pantalon pour des shorts. Il ne pleuvra plus ou presque jusqu’à la fin de la randonnée, qui passe encore par l’ascension de la Furka et deux petits arrangements avec l’effort à faire: un saut de puce en bus afin de mordre un peu sur les 7 h 30 de marche de cette cinquième étape et le chauffeur du car postal qui acceptera, interloqué mais ravi, de convoyer nos sacs jusqu’à l’arrêt du col à 2429 mètres.

Le glacier du Rhône, côté vallée… DR La vue vertigineuse depuis le col de la Furka en chemin vers le glacier. DR Le glacier du Rhône, on resterait des heures devant cette majesté. DR 1 / 3

Direction… le glacier du Rhône, point final en apothéose du chemin des quatre sources, mais pas du nôtre, tracé le sixième jour jusqu’à Andermatt. C’est dur de s’arrêter après avoir vu des paysages qui nous ont fait voyager entre les moussons du Vietnam et l’Islande avec ses mers de glace. Mais les nombreuses marmottes nous ont rappelé qu’on était bien en Suisse!

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.