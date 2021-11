Mariage en Suisse – Un retour du double nom de famille est envisagé Le parlement a annoncé ce vendredi étudier la proposition d’une commission qui suggère de porter le nom d’alliance comme nom officiel.

La possibilité de porter un double nom avait été supprimée lors de la révision du Code civil de 2013. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Martial Trezzini

Les Suisses qui se marient devraient de nouveau pouvoir opter pour un double nom de famille. La Commission des affaires juridiques du National a élaboré, par 14 voix contre 9, une nouvelle option.

D’autres solutions envisagées

Deux autres options avaient déjà été présentées. La première correspond à un retour à la situation prévalant avant la révision du Code civil de 2013. Elle doit permettre à l’épouse ou à l’époux de faire précéder le nom de famille de son nom de célibataire.

L’autre prévoit qu’à l’avenir les deux époux pourront conserver leur nom de célibataire et y adjoindre le nom de célibataire de leur conjoint. Dorénavant, les époux Weber et Muster auront donc aussi la possibilité, une fois mariés, de s’appeler Weber Muster et Muster Weber.

Suppression en 2013

La possibilité de porter un double nom avait été supprimée lors de la révision du Code civil de 2013. Les nouveaux mariés peuvent soit garder leur nom de célibataire, soit choisir l’un des deux comme nom de famille commun. Les enfants portent quant à eux le nom de famille commun ou le patronyme défini par les époux.

La disparition du double nom a été plusieurs fois critiquée, à droite comme à gauche. Dans 90% des cas, la femme prend le nom du mari.

ATS

