Lausanne-Épalinges – Un robot chirurgical de pointe, symbole d’un Biopôle très entreprenant La start-up Distalmotion, née à l’EPFL, grandit dans le parc des sciences de la vie qui inaugurait vendredi une nouvelle extension. Elle cherche – désespérément – des fonds pour sa croissance Jean-Marc Corset

Le CHUV à Lausanne, juillet 2021. Le robot chirurgical Dexter en action lors de la première intervention de chirurgie robotique hybride en chirurgie générale au CHUV. Distalmotion & CHUV, 2021

À l’entrée d’Épalinges, près de Lausanne-Vennes, la fiction est devenue réalité: il n’y a plus de station pétrolière mais une «boîte» à idées innovantes.

Inauguré vendredi, le nouveau bâtiment de 9500 m2 sur six étages destiné à des bureaux modulables et à des laboratoires de recherche – Ferring occupe 1000 m2 depuis avril – donne au Biopôle une importance toujours plus significative sur la carte mondiale des parcs scientifiques dédiés aux sciences de la vie.

«Le Biopôle est un écosystème unique, s’est exclamé son directeur général Nasri G. Nahas, la plus grosse concentration dans les sciences de la vie en Europe.»