Fête fédérale de lutte 2022 – Un roi très embarrassant… En 1897, Alfons Thurneysen remporte la deuxième édition de la Fête fédérale de lutte. Travailleur immigré alsacien et sans passeport suisse, il ne recevra son titre que trente-deux ans plus tard. Catherine Maret Pittet

Alfons Thurneysen, roi de la deuxième Fête fédérale de lutte en 1897 à Bienne, a attendu trente-deux ans sa couronne. EICHERDIGITAL/THOMAS SEMPACH

Selon la légende, en Suisse, on luttait à la culotte déjà au XIIIe siècle – pour l’essentiel, cela consistait surtout en des combats entre bergers. Il faudra attendre jusqu’en 1895 pour que soit fondée, dans un café bernois, l’Association fédérale de lutte suisse (AFLS). C’est à Bienne qu’eut lieu, peu après, la première Fête fédérale, à laquelle participèrent, outre un grand nombre de représentants de la Suisse orientale et primitive, beaucoup de Bernois et les membres de la Société de hornuss de Heimiswil (BE).