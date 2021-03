Loufoquerie et linguistique – Un roman photo pour rigoler de nos mots Clémentine Mélois publie «Les six fonctions du langage», un album désopilant autour de nos turpitudes lexicales. Jérôme Estebe

DR

On l’a connu dans les «Papous dans la tête», l’émission de joutes savantes et tordantes de France Culture. On a aimé ses détournements pop des classiques de la littérature et sa compilation poétique de listes des commissions. La plasticienne, photographe et oulipienne Clémentine Mélois nous revient avec «Les six fonctions du langage».

Il s’agit d’un roman-photo. Oui, un vrai, façon années 70, avec des couleurs pétards mais fanées, avec plein de visages vides, de brushings et de rouflaquettes. Seule différence avec les modèles d’époque: le contenu des bulles. Ici, point de bluette. Mais un télescopage désopilant et farfelu entre le discours de la sémiologie, savantissime autant qu’imbitable, et ce parler contemporain aux tics incessants. J’ai envie de dire; je dis ça, je dis rien, etc.

El Magnifico et Barthes

On croise d’ailleurs Roland Barthes (affublé d’un physique à la Michel Blanc) en train de jargonner au museau d’une jeune beauté. Ailleurs, une dame sombre dans une intense mélancolie face à la «maltraitance de la langue». Son docteur, pour la guérir, va se livrer à «une expérimentation en mode total freestyle à la one again».

Clémentine Mélois. DR

Il y a aussi le catcheur masqué El Magnifico qui, en fin de repas, décide de ne pas prendre de dessert mais de «partir sur un fromage de chèvre». Dernière image de l’histoire, El Magnifico part en effet à dada sur un fromage de chèvre géant. Absurde et taquin, loufoque et malin, le livre déroule 17 épisodes et réserve bien plus d’éclats de rire encore.