Ça ressemble à un crime de lèse-majesté, ou alors à une scène du jeu vidéo historique Assassin’s Creed. Les sept statues des pharaons noirs de la XXVe dynastie qui sont actuellement exposées au Louvre ont été colorisées.

Dans ce groupe monumental, Senkamanisken attire tous les regards, avec sa coiffe rouge et blanche qui semble clignoter. À ses côtés, les six autres pharaons noirs brillent de tous leurs ors, comme neufs. Et pourtant, cette scène-phare de l’exposition «Pharaons des Deux terres», actuellement présentée dans le grand musée parisien, a été validée par Charles Bonnet, l’archéologue suisse qui a découvert ces statues stupéfiantes en 2003.