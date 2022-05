Solution – Un sable qui préserve mieux la planète Pour faire face à la raréfaction du sable sur la planète, des chercheurs genevois et australiens préconisent d’utiliser des résidus de minerai. Antoine Grosjean

Pascal Peduzzi, professeur en sciences de l’environnement à l’Université de Genève et directeur du «Global Resource Information Database» de l’ONU à Genève, estime qu’on ne peut pas attendre une pénurie de sable pour agir. LUCIEN FORTUNATI

Pas besoin d’aller au fin fond du Sahara pour être entouré de sable. Il est partout: dans le béton de nos immeubles, dans nos vitres et nos bouteilles en verre ou encore dans les microprocesseurs de nos ordinateurs. Autant dire que l’humanité en fait une consommation phénoménale! Mais comme le sable, cette matière première aussi indispensable que l’eau, n’est pas renouvelable à notre échelle temporelle, on se dirige tout droit vers une pénurie mondiale. De plus, dans beaucoup de pays, son extraction a un impact environnemental catastrophique (lire ci-dessous).

Cela a amené des scientifiques de l’Université de Genève et de l’Université du Queensland, en Australie, à chercher un succédané. Or, il se trouve justement qu’il existe une ressource aujourd’hui largement sous-exploitée – car généralement considérée comme un déchet – mais qui fait bien l’affaire: le sable de minerai. Ce résidu de l’industrie minière est ce qu’il reste quand on a extrait les métaux de la roche, soit la plus grande partie de celle-ci.

Un déchet à valoriser

«Sur un kilo de minerai, environ 95% sont considérés comme du déchet», relève Pascal Peduzzi, professeur en sciences de l’environnement à l’Université de Genève et directeur du «Global Resource Information Database» de l’ONU à Genève. «Pourtant, il est possible de le valoriser.»

En effet, cela peut remplacer le sable dans certains usages, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. «Cinquante milliards de tonnes de sable sont utilisées chaque année sur Terre, soit 17,3 kg par jour et par habitant en moyenne, chiffre le scientifique genevois. Nous cherchions une ressource qui ait à peu près le même potentiel, ce qui est le cas du sable de minerai.»

Pour leur étude, les chercheurs ont approché les milieux économiques, et ont ainsi travaillé avec le groupe Vale, qui exploite des mines au Brésil et possède des bureaux à Lausanne. «Nos collègues australiens ont fait des analyses, et il s’est avéré que ce sable de minerai était relativement propre sur le plan chimique. Sur le plan physique, il est un peu fin, mais mélangé à un autre sable, il peut très bien être utilisé dans la construction. D’ailleurs, le groupe Vale en a déjà vendu près d’un million de tonnes, ce qui est tout bénéfice pour lui, car stocker ce matériau en terrils lui coûtait auparavant de l’argent.»

Le problème Afficher plus Chaque année, on prélève 50 milliards de tonnes de sable tout autour de la planète, que ce soit dans les rivières, les carrières, les fonds marins, ou les plages. Cela provoque une érosion de ces milieux, en plus de menacer l’existence des nombreuses espèces animales qui dépendent du sable. En outre, le sable filtre l’eau et empêche la salinisation des aquifères côtiers. Et ce problème ne fait que s’accroître avec la pression de la croissance démographique.

Bon aussi pour le verre

On peut également en faire du verre, à condition d’en ôter préalablement les impuretés. Cela renchérit son coût de production, mais son prix de vente est aussi nettement plus intéressant: 6 dollars la tonne pour du sable de construction contre 35 à 50 dollars pour du sable destiné à la fabrication de verre. «Nous avons fait une étude de marché pour estimer le potentiel de cette ressource alternative, en ciblant son utilisation dans un rayon de 50 kilomètres. Au-delà, le sable, qui est lourd et coûte donc cher à transporter, n’est plus rentable.»

«À l’avenir, il faudra gérer cette ressource qu’est le sable de manière beaucoup plus stratégique.» Pascal Peduzzi, professeur à l’Université de Genève

Pascal Peduzzi et ses collègues se sont notamment penchés sur le cas de la Chine, qui consomme actuellement la moitié du sable au niveau mondial, pour la construction. «Jusqu’à 24% du sable utilisé en Chine pour construire des immeubles pourrait provenir des minerais», précise-t-il.

Dans le cadre de son travail auprès de l’ONU, le Genevois a aussi dirigé la rédaction d’un rapport sur le sable qui, outre la solution du sable de minerai, de loin la plus prometteuse, émet dix recommandations pour faire face à la pénurie, comme encourager le recyclage du béton ou favoriser d’autres matériaux de construction. «À l’avenir, il faudra gérer cette ressource de manière beaucoup plus stratégique, conclut le chercheur. On ne peut pas attendre qu’il y ait une crise du sable pour agir.»







Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

