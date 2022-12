Nature en ville à Lausanne – Un safari au pays des bestioles indésirables Habituellement pestiférés, rats, cafards et autres araignées luttent contre les préjugés dans une exposition inédite au Palais de Rumine. Intérêt et frissons garantis. Florence Millioud Henriques

La faune des villes se plaît au Palais de Rumine à Lausanne, dans une exposition sur ces «Indésirables» qui ont créé une économie et une écologie très récentes. Gabrielle Lechevallier

Dans un safari, il faut compter jusqu’à cinq pour décrocher le graal des sensations fortes: lion, léopard, rhino, buffle et éléphant. Attention… avec un bilan carbone plus raisonnable, en restant à Lausanne, au Musée cantonal de zoologie, le compte monter à six bestioles! De celles qui, dans le meilleur des cas, font sursauter, ou alors déclenchent une réaction épidermique, si ce n’est haineuse, lorsque araignée, cafard, fourmi, pigeon ou rat déboulent dans notre champ de vision. Dites que le choix d’exposer ces «Indésirables» est top! Qu’il fait rêver!