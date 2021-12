Vaud face à Omicron – Un second centre de tests ouvre à Beaulieu Le Canton espère avec cette nouvelle antenne faire tripler le nombre de tests Covid quotidiens. Gregory Wicky

Le Palais de Beaulieu abrite un centre de vaccination et un autre pour les tests. Un second lieu dévoué aux tests, uniquement pour les personnes asymptomatiques, ouvre jeudi. VQH

Le Canton a annoncé mercredi après-midi l’ouverture d’un second centre de tests Covid-19 au Palais de Beaulieu, à Lausanne. «La situation épidémiologique actuelle, avec un nombre de contaminations record en raison notamment du variant Omicron, a fait exploser la demande en tests Covid-19, indique le communiqué. Afin d’assurer un suivi conséquent de la pandémie et d’enrayer les infections, il est essentiel que les personnes symptomatiques puissent être testées très rapidement et le cas échéant mises en isolement.»

Le nouveau centre, sous la conduite de l’État-major cantonal de conduite (EMCC), ouvrira le jeudi 30 décembre dans les halles sud du Palais de Beaulieu et sera réservé aux personnes asymptomatiques. Le Pavillon 8 restera en fonction et sera entièrement dédié aux personnes symptomatiques.

Passer de 1000 à 3000 tests par jour

Le centre de Beaulieu avait rouvert le 16 décembre face à la remontée alarmante des cas. «Il réalise quelque 1000 tests par jour aujourd’hui, poursuit le Canton. Il en fera plus de 2000 dès le 30 décembre grâce à ce nouveau centre, pour passer à 3000 dès le 10 janvier.» La Protection civile a de nouveau été mobilisée pour faire tourner ce nouveau centre.

Les autorités politiques et sanitaires rappellent qu’il est très important de se faire tester au moindre symptôme. Les horaires du centre de Beaulieu sont les suivants: Mercredi 29 et jeudi 30 décembre: de 9 h à 18 h. Vendredi 31 décembre: de 9 h à 16 h. Samedi 1er janvier: fermé. Dimanche 2 janvier: de 9 h à 16 h (uniquement personnes symptomatiques). Dès 4 janvier 2022: du mardi au jeudi de 9 h à 18 h; vendredi de 9 h à 19 h; samedi de 9 h à 17 h.

Gregory Wicky est journaliste à 24 heures depuis 2004. Après avoir été responsable de l'édition des sites web et de celle du magazine du Samedi, il est actuellement chef de la rubrique vaudoise depuis 2018. Plus d'infos

