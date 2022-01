L’éditorial - Un secret nuisible à la démocratie

Une multinationale riche à milliards qui ne paye pas d’impôts, ou seulement la moitié, cela peut choquer. En particulier le petit entrepreneur qui rame tous les jours pour tourner. Vu de la droite, calculette en main, le pragmatisme règne et la croissance est sacrée. Le développement économique se nourrit aussi de ces importants coups de pouce financiers qui pèsent dans le choix d’implantation des entreprises. Vu de gauche, c’est une injustice sociale. Les PME peinent souvent à sortir la tête de l’eau. Elles s’indignent des largesses octroyées aux méga-acteurs du marché. Finalement, parce que les exonérations fiscales reposent sur la loi, c’est la majorité qui tranche. C’est la démocratie.

Abo Impôts des personnes morales Comment une multinationale peut obtenir un rabais fiscal Mais la démocratie ne souffre-t-elle pas aussi d’un excès de secret fiscal? Certes, à l’origine, celui-ci est fondamentalement justifié par la nécessité d’une confiance réciproque entre contribuables et autorités fiscales: le taxateur garantit le secret pour s’assurer que le contribuable lui déclare tout.

Dans un article publié en 2011 dans la revue «Archives du droit fiscal suisse» (ASA), Raphaël Gani, aujourd’hui juge au Tribunal administratif fédéral, soulignait que «la doctrine fait complètement abstraction d’une certaine publicité souhaitable des registres fiscaux, qui correspond bien plus à un idéal de société démocratique de contribuables solidaires». Puis plus loin: «En matière fiscale comme ailleurs, la transparence est de nature à accroître la confiance des contribuables dans les autorités fiscales.»

«L’opacité incite à la méfiance, et peut alimenter les thèses complotistes.»

Au contraire, l’opacité incite à la méfiance. Et peut alimenter les thèses complotistes. Celui qui semble avoir quelque chose à cacher éveille les soupçons. En cautionnant un secret fiscal excessif, l’État ouvre la porte aux affabulations de toutes sortes, qui redoutent les manigances des puissants. Ainsi un secret fiscal trop secret nuit à la démocratie. Une plus grande transparence la conforterait. Au niveau fédéral, les entreprises au bénéfice d’une exonération fiscale temporaire sont nommément citées, et dans son rapport de gestion, le Conseil d’État genevois publie également un monitoring des exonérations autrement plus précis que les Vaudois, trop cachottiers.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.